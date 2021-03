Philipp Lahm bekräftigt Warnung vor Coming Out als aktiver Profi

Philipp Lahm spricht in einem Podcast erneut über das Thema Coming-out © Imago

Philipp Lahm äußert sich erneut zum Thema Coming Out und bekräftigt die Aussagen aus seinem Buch. Er warnt Fußballer vor möglichen Gefahren.

Philipp Lahm hat seine Warnung an aktive Fußball-Profis vor einem Coming Out erneut bekräftigt.

"Es ist nicht toll, das sagen zu müssen. Die Spieler sind zwischen 18 und 35 Jahre alt - das ist ein enormer Druck, wenn man sich outet. Es lauern Gefahren, auf die ich aufmerksam machen will."

Deswegen müsse man sich ein Coming Out "ganz genau überlegen und es mit seinem Umfeld sowie mit Fachleuten besprechen."

Lahm bekräftigt Aussagen aus seinem Buch

Damit bekräftigte Lahm Passagen aus seinem Buch "Das Spiel: Die Welt des Fußballs" zum Thema Coming Out . Dort schreibt der 37-Jährige:

"Es mag sein, dass ein Sportler die nötige Reife dafür hat und - wenn er viel Glück hat - auch auf die nötige Toleranz in seinem unmittelbaren sportlichen Umfeld stößt. Aber er wird nicht mit der gleichen Reife bei allen Gegnern im Sport und ganz sicher nicht in allen Stadien rechnen dürfen, in denen er antritt."