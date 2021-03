Nationalmannschaft: Verhindert Bierhoff starken Bundestrainer wie Rangnick?

Seit der Ankündigung Löws, nach der EM als Bundestrainer aufzuhören, wird in Fußball-Deutschland kein Thema so kontrovers diskutiert wie die Frage nach Löws Nachfolger. Hansi Flick, Ralf Rangnick, Stefan Kuntz, Lothar Matthäus – sogar Christian Streich wurde schon für eine Löw-Nachfolge ins Gespräch gebracht.

Daum: "Kuntz ist ein Sympathieträger"

Doch auch abseits des Platzes hält Daum Kuntz für passend. "Sein ganz großes Plus ist: Er ist ein absoluter Sympathieträger. Die Nationalmannschaft hat unglaublich an Ansehen verloren. Da könnte er sehr gute Arbeit leisten."

Kuntz selbst dementierte ein mögliches Engagement nicht. "Ich glaube, dass der DFB gesagt hat, dass er niemanden kontaktieren will, der bei einem anderen Verein einen Vertrag hat. Die Schlussfolgerung könnt ihr jetzt ziehen", sagte der 58-Jährige in einer Liveschalte in den Doppelpass.