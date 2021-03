Nationalmannschaft, WM-Quali: Rumänien - Deutschland 0:1, Gnabry trifft

Kimmich: "Wir hätten uns das einfacher gestalten können"

Mit der maximalen Punktausbeute von sechs Zählern führt Deutschland in der Gruppe J nach den ersten beiden Spieltagen die Tabelle an. Am Mittwoch steht das Duell mit Nordmazedonien auf dem Programm - für die optimale Vorbereitung ging es noch in der Nacht zurück in die Heimat. In Bukarest hielt auch eine weitere Bestmarke: Die DFB-Auswahl ist seit ihrem ersten Auftritt 1934 in allen 48 WM-Quali-Spielen auswärts ungeschlagen. (Die Tabellen der WM-Qualifikation)