WM Qualifikation 2022: Kasachstan - Frankreich 0:2, Mbappe verschießt Elfmeter

Plötzlich Schlüsselspieler: So plant Barca mit Dembélé

Frankreich müht sich in Kasachstan zum Sieg - Ousmane Dembélé erreicht einen Meilenstein. Kylian Mbappé verschießt hingegen einen Elfmeter.

Mit Ruhm bekleckert hat sich der Weltmeister nicht - am Ende stand allerdings ein 2:0 (2:0)-Sieg in Kasachstan.

Das gilt auch für Kylian Mbappé. Der Superstar von Paris Saint-Germain wurde in der 59. Spielminute eingewechselt und verschoss wenig später einen Strafstoß (75.). Kasachstans Schlussmann Aleksandr Mokin parierte gut. Ein gehaltener Elfmeter gegen Mbappé - das kann sich der 39-Jährige, der bei Tobyl Qostanai unter Vertrag steht, wohl in seinen Lebenslauf schreiben.

Dembélé erzielt erstes Pflichtspiel-Tor

An dem sicheren Sieg für Frankreich änderte Mbappés Fehlschuss allerdings nichts mehr. Diesen hatte Ousmane Dembélé mit dem ersten Torschuss der Franzosen auf den Weg gebracht (19.).

Für den Offensivspielen des FC Barcelona war es im 23. Länderspiel der erste Pflichtspiel-Treffer für die Équipe Tricolore. Zuvor hatte der frühere Dortmunder beide Treffer in Freundschaftsspielen erzielt. Es war zudem Dembélés erstes Tor für die Nationalmannschaft seit Juni 2018.

Für Kasachstan geht es am Mittwoch in der Ukraine weiter. Frankreich ist ebenfalls am Mittwoch bei Bosnien und Herzegowina gefordert.