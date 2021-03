Keine Zuschauer-Rückkehr: Berlin stoppt Pilotprojekte

Der erste Testlauf war erfolgreich, dennoch stoppt der Berliner Senat sofort alle Modellprojekte zur Rückkehr der Zuschauer in die Sportarenen.

Der erste Testlauf war erfolgreich, dennoch stoppt der Berliner Senat sofort alle Modellprojekte zur Rückkehr der Zuschauer in die Sportarenen. Das gab Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller nach einer Sondersitzung am Samstag bekannt. "Es ist völlig klar, dass die Modellprojekte, die wir uns vorgenommen haben, für Kultur, Sport und möglicherweise für die Gastronomie so nicht weiter umgesetzt werden können, sondern zurückgestellt werden müssen", sagte der SPD-Politiker angesichts steigender Inzidenzzahlen.