WWE: Road Dogg hat offenbar Herzinfarkt erlitten

Road Dogg fühlt sich "schrecklich"

Brian James ist der jüngste von vier Söhnen der im vergangenen Jahr verstorbenen Legende "Bullet" Bob Armstrong, bei WWE debütierte er in den Neunzigern als "Roadie" von Jeff Jarrett, hatte dann seine erfolgreichste Zeit im Team mit Billy Gunn. Als New Age Outlaws waren sie Mitglied der legendären D-Generation X, mit der sie 2019 in die WWE Hall of Fame einzogen.