Yates gewinnt 100. Auflage der Katalonien-Rundfahrt

Der 28-Jährige ließ sich auf der siebten und letzten Etappe den Gesamtsieg nicht mehr nehmen und führte damit einen Dreifachsieg des Teams Ineos Grenadiers an. Richie Porte (Australien/+45 Sekunden) und Ex-Toursieger Geraint Thomas (Großbritannien/+49) wurden Yates am Sonntag nicht mehr gefährlich.

Den Tagessieg auf dem 133 Kilometer langen Rundkurs in Barcelona holte Ausreißer Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) aus Belgien. Am Samstag hatte der slowakische Sprintstar Peter Sagan dem deutschen Team Bora-hansgrohe den zweiten Etappensieg in Folge beschert, tags zuvor war Lennard Kämna (Wedel) zu seinem ersten Saisonsieg gefahren.