U21-Nationalspieler Krüger leidet mit Ex-Klub Schalke

"Wenn es irgendwann passen sollte - ja klar, warum soll das nicht mein Traum sein? Das war als Kind mein Verein, mit dem ich noch immer sympathisiere. Aber die Umstände müssen passen", sagte der 22-Jährige am Sonntag am Rande der EM in Ungarn.

"Ich habe Schalke vor drei Jahren verlassen. Da war es ein Champions-League-Verein, der Ambitionen hatte, jedes Jahr international zu spielen. Nächstes Jahr spielt Schalke mit hoher Wahrscheinlichkeit in der 2. Liga. Das ist schon krass mit anzusehen und auch schade", sagte Krüger: "So ein Verein gehört nicht in die 2. Liga, für mich ist das einer der Top-5-Vereine in Deutschland."