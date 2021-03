Skispringer Tande nach Horror-Sturz auf dem Weg der Besserung

Team-Olympiasieger Daniel Andre Tande befindet sich nach seinem schrecklichen Sturz beim Skifliegen in Planica auf dem Weg der Besserung. "Daniels Zustand ist stabil", sagte die norwegische Mannschaftsärztin Guri Ekaas am Sonntagvormittag. Tande (27) war am Donnerstag ins künstliche Koma versetzt worden. Der Aufwachprozess habe am Samstag begonnen, sei aber ein "zeitaufwändiger Prozess", der an die individuelle Behandlung angepasst werden müsse.