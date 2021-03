"Aushilfe" Andersson spielt groß auf: "Froh, dass ich überlebt habe"

Weil Welthandballer Niklas Landin wegen einer Quarantäne im Kieler Kader fehlte, Dario Quenstedt nicht ins Spiel fand und sich leicht verletzte, schenkte THW-Trainer Filip Jicha dem Oldie das Vertrauen - und der machte seine Sache richtig gut. Gleich mit seiner ersten Aktion parierte Andersson einen Ball, am Ende kam er auf zehn Paraden. Statistisch gesehen war er damit der beste Torhüter am Samstagabend in Flensburg.

"Wir haben nicht gewonnen, das ist alles, was zählt. Am Ende bin ich froh, dass ich 40 Minuten im Tor überlebt habe", sagte Andersson am Sky-Mikrofon über seine Leistung. Vor dem Anwurf hatte er noch erklärt, dass ihm natürlich etwas an "Schnelligkeit, Explosivität und Timing" fehle. Aber des Alters entsprechend "bin ich noch fit".