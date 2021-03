Bora-hansgrohe-Sperre für Gent-Wevelgem für Manager Denk "willkürlich"

Wegen der Corona-Bestimmungen in Belgien ist das deutsche Radsport-Team Bora-hansgrohe nach dem Startverbot beim E3-Rennen am vergangenen Freitag auch vom Eintagesrennen Gent-Wevelgem am Sonntag ausgeschlossen worden. Teammanager Ralf Denk reagierte mit Unmut auf die über den infizierten Profi Matthew Walls (Großbritannien) und zwei direkte Kontaktpersonen hinausgehende Quarantäne für weitere Fahrer und Mitglieder des Betreuerstabs, durch die das gesamte Team in Gent nicht an den Start gehen konnte.