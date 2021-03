Bundestrainer beim DFB-Team: Stefan Kuntz im Check24 Doppelpass über Nachfolge von Löw

Noch will sich Kuntz mit diesem Szenario nicht beschäftigen, immerhin absolviert er mit seinem Team gerade die Gruppenphase der U21-Europameisterschaft.

DFB dürfte mit Kuntz Vertragsgespräche führen

Das bedeutet aber auch, dass Kuntz als Nachfolger für Löw im Sommer durchaus in Frage kommen könnte. Das gründet sich noch auf einen anderen Aspekt.

"Ich glaube, dass der DFB gesagt hat, dass er niemanden kontaktieren will, der bei einem anderen Verein einen Vertrag hat. Die Schlussfolgerung könnt ihr jetzt ziehen", sagte der 58-Jährige in einer Liveschalte in den CHECK24 Doppelpass.