Nationalmannschaft: Spazier-Verbot in rumänischer Blase

Acht FCB-Stars in EM-Elf? Das sagt Löw zum Bayern-Block

Wie SPORT1 vor Ort in Bukarest erfuhr, hält sich der gesamte DFB-Tross strikt in seiner eigenen Blase auf.

DFB-Team mit eigenem, desinfizierten Aufzug

SPORT1-Reporter Patrick Berger vor dem deutschen Teamhotel in Bukarest

Das obligatorische Anschwitzen fand am Vormittag nicht im Stadion, sondern in den Fitnessräumen der Fünf-Sterne-Herberge statt. Der DFB-Tross nutzt während des Rumänien-Aufenthalts einen eigenen (zuvor desinfizierten) Aufzug.

Um 14.30 Uhr Ortszeit aß die Mannschaft zu Mittag. Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Co. saßen dabei an separaten Einzeltischen. Die Spieler bekamen ihr Essen an den Platz gebracht und trugen Handschuhe (Spielplan und Ergebnisse der WM-Quali).