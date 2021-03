Eiskunstlauf: Olympiasieger Hanyu kündigt vierfachen Axel an

Yuzuru Hanyu will einen besonderen Sprung schaffen © AFP/SID/JONATHAN NACKSTRAND

Nach seiner erneuten Niederlage gegen den alten und neuen Eiskunstlauf-Weltmeister Nathan Chen aus den USA hat Doppel-Olympiasieger Yuzuru Hanyu für die kommende Saison den vierfachen Axel angekündigt. "Ich will wieder anfangen, ihn zu üben und der Erste sein, der ihn in einem Wettkampf sauber landet", sagte der Japaner zum Abschluss der Welttitelkämpfe in Stockholm.