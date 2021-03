Anzeige

Thomas Müller: Werde zu sehr als Mythos gesehen Müller sieht zu viel Mythos um sich

Hoeneß fordert Müller bei der EM

M. Hoffmann

Thomas Müller verrät der englischen Presse, dass für ihn zu viel Hype um sein Spiel herrscht - und spricht auch über Guardiola und den Druck beim FC Bayern.

Den meisten Engländern muss man nicht erklären, was eine "Bratwurst" ist, ein "Doppelganger" oder ein "Dachshund": Diese deutschen Wörter haben es neben einigen anderen in den englischen Sprachgebrauch geschafft - und womöglich bleibt ihnen auch ein weiteres in Erinnerung.

"Der Raumdeuter", so stellt die Mail on Sunday heute Thomas Müller vom FC Bayern München auf Deutsch vor.

Anzeige

In einem großen, via Zoom geführten Interview erklärt der 31-Jährige dort dem internationalen Publikum, was es sich unter einem "interpreter of space" vorzustellen hat - und amüsierte seinen Interviewpartner Rob Draper dabei auf seine ihm eigene Art auch mit einer Zombie-Imitation ("Er macht Grimassen in die Kamera, lehnt sich alarmierend nah an den Laptop und macht 'Urrrrrghhhh!'") - als er eine Spielsituation erklärte, in der Abwehrspieler zu zombiehaft auf den Ball starrten.

Zudem sprach er auch über den deutsch-englischen Konflikt um DFB-Debütant Jamal Musiala, seine Erfahrungen mit Pep Guardiola - und warum er sein eigenes Image als etwas zu sehr mythisch aufgeladen empfindet.

SPORT1 hat die spannendendsten Aussagen zusammengestellt.

Thomas Müller über seine besonderen Qualitäten:

"Man kann sie coachen, definitiv. Die Leute mach ein größeres Ding daraus, um sich oder anderen zu erklären, dass ein Spieler ohne besondere Physis, Technik oder Dribbelstärke so effizient ist. Vielleicht haben Leute mir in meinen jüngeren Jahren zugeschaut, gesehen, wie ich zwei Tore geschossen habe und sich gefragt: Wie ist das möglich? Also haben sie sich eine Art Mythos ausgedacht, um etwas Besonderes daraus zu machen, was aber eigentlich logisch ist."

Über die logische Erklärung seines Erfolgs:

"Vielleicht ist es besonders, dass ich es immer wieder und wieder tue. Jeder gute Offensivspieler kennt Spielzüge, die gefährlich für den Gegner sind, aber sind vielleicht nicht stark genug, ihn 50 Mal zu machen. Vielleicht verliert man den Ball 49 Mal. Fußball ist ein Spiel voller Fehler. Man muss es wieder und wieder versuchen. Und beim 51. Mal gelingt dir dann das Tor, weil ein Verteidiger den Fehler macht. Es so zu betrachten ist logischer, als dass ich ein angeborenes Talent hätte."

Der CHECK24 Doppelpass mit Christoph Daum am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Über die Zeit unter Pep Guardiola:

"Es war unser Pfund, dass Pep nach unserem großen Sieg 2013 gekommen ist. Jupp Heynckes ist in Ruhestand gegangen und Pep hat alles getan, um erfolgreich zu sein. Wir hatten also keine Zeit, uns auf unseren Lorbeeren auszuruhen, denn Pep hat uns in jeder Trainingseinheit in den Arsch getreten, weil er der Welt zeigen wollte, dass er es auch in dieser neuen Liga packen würde. Das war in dieser Zeit wichtig, um Meister zu werden."

Anzeige

Über Guardiolas Taktik:

"Pep Guardiola hatte immer einen Plan mit uns. Und nach zehn Minuten hatten wir vier oder fünf weitere Pläne, weil er alles geändert hat. Er hat den Gegner studiert und gedacht: 'Oh, mein erster Plan war nicht gut genug oder hat nicht funktioniert'. Als er bei uns war, hat Pep Guardiola gesagt: 'Ich bringe dich bis an den Strafraum, danach musst du mir dein Talent und dein Gespür zeigen. Er hat bis 20 Meter vor dem Tor alles geplant, dann hatten wir dort Franck Ribéry, Arjen Robben, Mario Gomez, Mario Mandzukic, Mario Götze, mich, Douglas Costa und er hat uns gesagt: 'Ich bringe euch bis an diese Linie, dann müsst ihr euren Job machen."

Nur mit dem Champions-League-Titel wollte es nicht klappen. Pep Guardiolas Erfolge beim FC Bayern können sich dennoch sehen lassen. Mit drei Meisterschaften und zwei Pokalsiegen geht es nun nach England zu Manchester City. SPORT1 zeigt Guardiolas Ära in Bildern © SPORT1 Grafik: Getty Images/ Imago/ Paul Hänel 16. Januar 2013: Der FC Bayern gibt Pep Guardiola als Nachfolger von Jupp Heynckes bekannt © Getty Images 24. Juni 2013: Guardiola wird offiziell vorgestellt. In den Zwischenzeit hat der Spanier schon fleißig Deutsch gelernt. "Guten Tag und Grüß Gott meine Damen und Herren. Es ist ein Geschenk, hier zu sein", sagt er zur Begrüßung. © Getty Images Danach der Gang in sein neues Wohnzimmer. Perfekt inszeniert geht er neben Rummenigge und Hoeneß aus den Katakomben auf den Rasen der Allianz Arena © Getty Images Anzeige 26. Juni 2013: Erstes Training unter Pep: "Ich bin hier, um euch zu unterstützen. Ich werde euch helfen, euch noch ein bisschen besser zu machen." © Getty Images 9. August 2013: Arjen Robben, Mario Mandzukic und David Alaba bescheren Guardiola gegen Gladbach einen guten Start in die Bundesliga © Getty Images 30. August 2013: Die Revanche für das verlorene "Finale dahoam". Den ersten Titel mit den Bayern holt Guardiola im Supercup-Finale gegen den FC Chelsea mit 5:4 im Elfmeterschießen. Den Titel widmet er seinem Vorgänger: "Ich möchte mich bei Jupp Heynckes bedanken für die Möglichkeit, dieses Finale zu spielen - dieser Titel ist für ihn!" © Getty Images Schon während des Spiels in Prag wird deutlich: Guardiola ist immer mit 100 Prozent an der Seitenlinie dabei © Getty Images Anzeige 26. September 2013: Neben dem damaligen Präsidenten Uli Hoeneß konnte sich Guardiola von dessen Basketball-Begeisterung überzeugen. Das Hoeneß jubelt und Guardiola eher entsetzt schaut, liegt wo daran, dass die Bayern in einem Freundschaftsspiel gegen Barcelona spielen © Imago 6. Oktober 2013: 0'zapft ist! Auf diese Bilder wartet jeder Bayern-Fan. Guardiolas erster Besuch auf dem Münchner Oktoberfest © Getty Images 21. Dezember 2013: Der nächste Titel. Die Bayern gewinnen unter Guardiola die Klub-WM mit 2:0 gegen Casablanca © Getty Images 25. März 2014: Am 27. Spieltag feiern die Bayern nach einem 3:1 bei Hertha BSC die Meisterschaft. So früh wie noch keine Mannschaft zuvor in der Bundesliga-Geschichte © Getty Images Anzeige 29. April 2014: Aus im Champions-League-Halbfinale nach 0:4 gegen Real Madrid. Nach dem Spiel gesteht Guardiola ein, "Riesenfehler" bei der Aufstellung gemacht zu haben © 10. Mai 2014: Die Bierdusche zur Meisterschaftsfeier am 34. Spieltag ist bayerische Tradition, der auch Pep nicht entkommt © Getty Images 17. Mai 2014: Das Aus in der Champions League ist schon wieder fast vergessen. Mit dem Sieg im DFB-Pokal gegen Dortmund wird es in seinem ersten Jahr aber immerhin das Double © 18. Mai 2014: Stolz wird der Pott auf dem Rathausbalkon präsentiert © Getty Images Anzeige 26. Oktober 2014: Abfuhr für Guardiola. Cool und lässig entfernt Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus in der Nachspielzeit Guardiolas Hand auf ihrer Schulter. Den Vorwurf, die Gladbacher würden auf Zeit spielen, wollte Steinhaus dann doch nicht am Spielfeldrand klären © Imago 8. April 2015: Das Drama wird selbst Guardiola zu viel. Beim Elfmeterschießen gegen Bayer Leverkusen im Viertelfinale des DFB-Pokals schnappt sich Guardiola einen Klappstuhl. Mit 5:3 entscheiden die Bayern die Partie für sich © Imago 16. April 2015: Eine Bayern-Ikone wirft hin. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hört als Mannschaftsarzt wegen Differenzen mit Guardiola nach 30 Jahren auf. Viele Spieler lassen sich aber trotzdem weiter von ihm behandeln © Getty Images 20. April 2015: Guardiola trägt während der Abschlusspressekonferenz in der Allianz Arena ein T-Shirt mit der Aufschrift «#JusticiaParaTopo». Der #JusticiaParaTopo erinnert an den argentinischen Journalisten Jorge «Topo» Lopez, der während der Fußball-WM 2014 in Brasilien bei einem Autounfall ums Leben kam © Anzeige 21. April 2015: Das Viertelfinal-Hinspiel haben die Bayern mit 1:3 in Porto verloren, beim Rückspiel drehen die Münchner so richtig auf und schicken Porto mit 6:1 nach Hause. Guardiola ist wie immer mit 100 Prozent an der Seitenlinie dabei. Diesmal bekommt das seine Hose zu spüren © Imago 25. April 2015: Guardiola holt mit den Weltmeistern Schweinsteiger und Lahm am 30. Spieltag seine zweite Meisterschaft © Getty Images 28. April 2015: Diesmal hat Pep das Nachsehen. Seine Bayern zeigen im Elfmeterschießen Nerven und statt dem Titelverteidiger fährt Dortmund zum Pokal-Endspiel nach Berlin. In dieser Saison wird es mit der Meisterschaft nur das "Single" © Getty Images Mit Alonso und Lahm rutschen gleich zwei Bayern am Elfmeterpunkt aus, Manuel Neuer trifft nur die Latte. © Getty Images Anzeige 11. Mai 2015: Guardiola weist Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied aus München entschieden zurück : "Ich werde nächste Saison hierbleiben." © Getty Images 12. Mai 2015: Im Halbfinale der Champions League scheitern die Bayern am kommenden Champions-League-Gewinner, den FC Barcelona © Getty Images 23. Mai 2015: Familienmensch Guardiola. Den Gewinn seiner zweiten Meisterschaft lässt er sich mit einem Siegerkuss seiner Frau Cristina versüßen © Getty Images 30. Juni 2015: Feingeist Guardiola. Bei einer Lesung katalanischer Gedichte von Miquel Mart i Pols zeig der Erfolgscoach wie sehr ihm seine Heimat und die Kultur Kataloniens am Herzen liegt © Imago Anzeige 16. Juli 2015: Die Bayern sind fertig zum Angriff. Jahr drei unter Guardiola beginnt © Getty Images 22. September 2015: Fünf Tore für die Geschichtsbücher. Für Guardiola gibt es kein Halten mehr, als Robert Lewandowski den VfL Wolfsburg im Alleingang aus der Allianz Arena schießt © 27. September 2015: Die Spekulationen um Guardiolas Zukunft bei den Bayern nehmen immer mehr Fahrt auf. Guardiola reagiert zunehmend gereizter. Er habe "keinen Bock mehr" auf Nachfragen zu seiner Zukunft, sagt er © Getty Images 29. November 2015: Bierkrugstemmen mit den Fans. Eher kühl und distanziert wirkt Guardiola auf die meisten Bayern-Anhänger. Nach der Vaterfigur Heynckes bemüht sich der Katalane das Vorurteil bei Fanklubbesuchen abzubauen © Anzeige 6. Dezember 2015: Auf der Weihnachtsfeier des FC Bayern weiht Guardiola Karl-Heinz Rummenigge ein, die Bayern nächste Saison nicht mehr zu trainieren © Getty Images 20. Dezember 2015: Es ist offiziell: Guardiola verlängert nicht. Zugleich verkündet der Rekordmeister in Carlo Ancelotti seinen Nachfolger © Getty Images 5. Januar 2016: Guardiola verkündet: "Ich will in der Premier League trainieren." Am 1. Februar 2016 unterschreibt Guardiola bis 2019 bei Manchester City © Getty Images 3. Mai 2016: Trotz des 2:1-Erfolges im Heimspiel gegen Atletico fliegen die Bayern nach dem 0:1 in Madrid zum dritten Mal im Halbfinale gegen eine spanische Mannschaft aus der Champions League. Wieder kein Triple © Getty Images Anzeige 7. Mai 2016: Dafür führt Guardiola den FC Bayern zum vierten Mal in Folge zur Meisterschaft. Das war vor den Münchnern noch keinem Bundesligaverein gelungen © Getty Images 7. Mai 2016: Beim Abschiedsfoto mit seinem Trainer- und Betreuerstab stört dann nicht einmal die Bierdusche von David Alaba © 21. Mai 2016: Spannung bis zur letzten Sekunde. 120 Minuten haben nicht gereicht. Erst im Elfmeterschießen gewinnen die Bayern mit 4:3 gegen den BVB © Getty Images Guardiola kann sich somit mit dem Double aus München verabschieden. Und nach seinem letzten Spiel zeigt der große Taktiker auch seine menschliche Seite. Minutenlang fließen Tränen beim Spanier © Getty Images Anzeige 22. Mai 2016: Guardiolas letzter Auftritt auf dem Marienplatz. Mit emotionalen Worten nimmt der Spanier bei der Double-Feier Abschied von den Fans © Getty Images 22. Mai 2016: Was von Guardiola in München bleiben wird, werden die nächsten Monate zeigen. © Getty Images

Zum Thema "Laptoptrainer":

"Das Spiel entwickelt sich, auch abseits des Platzes, die Trainer versuchen systematischer zu sein, sie sind besser auf Details vorbereitet. Vielleicht hat es früher eher ausgereicht, der Mannschaft ein gutes Gefühl zu geben, mit den Spielern gut zu können, sie starkzureden, aber ich glaube, Taktik ist wichtiger, das Geschäft systematischer geworden."

Über die Jahre nach Guardiola:

"Nach Pep hatten wir zwei oder drei Jahre, in der andere Teams ihre Chance hatten - so wie auch im vergangenen. Wir hatten schwache Momente, auch schwache Wochen, aber sie haben es nicht ausgenutzt. Vielleicht hatten wir ein bisschen Glück, ich kann es nicht erklären. Vielleicht waren wir aber auch einfach besser."

Über Jamal Musiala:

"Ich weiß nicht, ob wir ihn England gestohlen haben. Wir sind sehr froh, dass Jamal sich für Deutschland entschieden hat. Sein Langzeitvertrag beim FC Bayern und seine Entscheidung für das deutsche Nationalteam: Das passt sehr gut."

Viertjüngster Nationalspieler! Das sagt Musiala zum DFB-Debüt

Über den Vergleich Bundesliga - Premier League:

"Ich bin ein großer Fan der Premier League, weil es da so viele große Teams gibt, aber ich weiß nicht, ob die Qualität letztlich wirklich besser ist. Wenn wir gegen englische Teams spielen, habe ich nicht das Gefühl, dass sie super-superstark sind. […] Es ist die größte Liga der Welt, ja. Aber das heißt nicht, dass die fünf besten Teams locker jeden internationalen Wettbewerb gewinnen würde. Wenn der Vierte der Premier League gegen den Vierten der Bundesliga spielt, ist alles offen."

Über den Druck beim FC Bayern und im Fußball an sich: