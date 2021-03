Wagner akklimatisiert sich bei Celtics - Theis muss warten

Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner akklimatisiert sich in der nordamerikanischen Profiliga NBA bei den Boston Celtics offenbar weiter gut.

Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner akklimatisiert sich in der nordamerikanischen Profiliga NBA bei den Boston Celtics offenbar weiter gut. In seinem schon zweiten Spiel nach seinem Wechsel am Donnerstag von den Washington Wizards über die Chicago Bulls zum Rekordmeister steuerte der Power Forward beim 111:94 seines erneut siegreichen Neu-Arbeitgebers bei Oklahoma City Thunder zwei Punkte zum Sieg bei.