Basketball, BBL: Bayern München verliert gegen Hamburg Towers

Bayern München verliert in der easycredit BBL gegen die Hamburg Towers. Die Hamburger entscheiden das Spiel in die Verlängerung und ärgern den nächsten Favoriten.

Die Siegesserie der Basketballer von Bayern München in der easycredit BBL ist gerissen.

Im Krimi bei den Hamburg Towers unterlag der Tabellenzweite am Samstagabend 86:91 (79:79, 43:41) nach Verlängerung und zog in der Terminhatz zwischen EuroLeague und Meisterrennen nach zuvor sieben BBL-Siegen in Folge den Kürzeren. (Service: Tabelle der BBL)