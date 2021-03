WM-Quali: Portugal und Belgien spielen nach Auftaktsiegen nur remis

Fußball-Europameister Portugal hat einen optimalen Start in die Qualifikation für die WM 2022 in Katar verpasst.

Fußball-Europameister Portugal hat einen optimalen Start in die Qualifikation für die WM 2022 in Katar verpasst. Nach dem 1:0-Pflichtsieg gegen Aserbaidschan verspielte das Team um Superstar Cristiano Ronaldo im Spitzenspiel in Belgrad gegen Serbien beim 2:2 (2:0) eine 2:0-Führung und musste sich in der Gruppe A mit dem zweiten Tabellenplatz zufrieden gegen.