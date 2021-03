Volleyball, Frauen-Bundesliga: Schwerin bezwingt Stuttgart im ersten Halbfinale

Imoudu: "Heiß auf den dritten Titel"

SPORT1 überträgt die komplette Serie live. Spiel 2 steht am kommenden Mittwoch ab 20.15 Uhr in Stuttgart an, genauso wie ein mögliches Spiel 3 am Donnerstag, den 1. April, ab 16.55 Uhr. (Volleyball-Playoffs: Frauen-Bundesliga LIVE im TV auf SPORT1 und im Livestream).