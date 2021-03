Handball, HBL: Flensburg-Handewitt schlägt Kiel im Spitzenspiel

Die SG Flensburg-Handewitt gewinnt gegen den THW Kiel und springt an die Spitze der HBL. Das Team von Maik Machulla baut seine imposante Heimserie aus.

Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla setzte sich gegen den Rekordmeister in einer intensiven Partie mit 31:28 (17:15) durch. Mit 34:4 Zählern ist Flensburg neuer Spitzenreiter und verwies den Rivalen aus Kiel auf Rang zwei (33:5 Punkte). ( Handball-Bundesliga: Ergebnisse und Spielplan )

Wanne bester Werfer bei Flensburg

In der 104. Auflage des Klassikers war Hampus Wanne mit zehn Treffern bester Werfer bei den Flensburgern, die mit dem Sieg ihre imposante Serie auf 47 Heimspiele ohne Niederlage ausbauten. Für Kiel war Sander Sagosen mit neun Toren erfolgreichster Schütze.

Viele technische Fehler zu Beginn

Beide Mannschaften begannen mit viel Tempo, die Anfangsphase war jedoch von einigen technischen Fehlern und Ballverlusten geprägt. Kiel kam immer besser ins Spiel, baute die Führung zwischenzeitig auf bis zu drei Tore aus. Doch Flensburg drehte auch dank Linksaußen Wanne, der in der ersten Hälfte sieben Treffer verzeichnete, das Spiel.

Die Torhüter spielten in einer engen Partie zunächst keine entscheidende Rolle. Für Dario Quenstedt, der bis zu seiner Auswechslung (21.) keine Parade verzeichnete, kam Mattias Andersson, der eigentlich als Torwarttrainer bei Kiel fungiert und in Abwesenheit von Landin derzeit als Ersatz einspringt. Dem Ex-Flensburger, der am Montag seinen 43. Geburtstag feiert, gelang gleich nach seiner Einwechslung die erste Parade (22.).