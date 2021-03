Holger Badstuber: Das fehlt Dayot Upamecano zum Bayern-Abwehrchef

Dayot Upamecano läuft ab der kommenden Saison öfter in der Allianz Arena auf © Imago

Wer bildet in der kommenden Saison das Stammduo in der Innenverteidigung des FC Bayern? Und wer wird Abwehrchef, wenn mit Dayot Upamecano ein weiterer Defensivhüne kommt?

Holger Badstuber sieht Upamecano erst einmal nicht als Abwehrchef. "So ein junger Spieler kommt nicht zu Bayern und ist gleich Leader. Ich höre ihn nicht. Du kannst kein Leader sein, wenn du so ruhig bist", begründete der Spieler des VfB Stuttgart im Bild -Podcast "Bayern-Insider".

Laut Badstuber brauche es einen, der "ordnet, dirigiert und Anweisungen gibt". Der 32-Jährige kann sich in dieser Rolle eher einen Lucas Hernández oder einen Niklas Süle vorstellen.

Badstuber über Boateng: "Mein bester Innenverteidiger-Partner"

Von Jérôme Boateng kann Badstuber indes nur schwärmen: "Jérôme war mein bester Innenverteidiger-Partner. Es hat zwischen uns super funktioniert." Auch in der Zukunft traut er seinem ehemaligen Mitspieler noch einiges zu: "Ich glaube schon, dass er noch ein paar Jahre im Tank hat. Klar, er muss auch auf seinen Körper achten, aber das tut er."

Besonders eine Sache bewundert der Ex-Nationalspieler dabei am Verteidiger des FC Bayern: "Er hat sich immer wieder aus tiefen Phasen rausgekämpft durch Leistung. Er spielt einfach sehr stabil seit geraumer Zeit und war in den wichtigen Partien immer an Bord und hat Leistung gezeigt."