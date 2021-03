Das Rätsel um Timo Werner: Bankdrücker in der deutschen Nationalmannschaft

Für ihn stürmte Serge Gnabry an der Seite von Leroy Sané und Kai Havertz. "Timo ist ein gefährlicher Spieler, wenn man ein bisschen Räume bekommt", begründete Bundestrainer Joachim Löw seine Entscheidung. Und diese Räume gab es gegen Island trotz früher Führung nicht. Löw brachte Werner erst in der 78. Minute.

Timo Werner außer Form

In 28 Premier-League-Spielen kommt der gebürtige Stuttgarter auf fünf Tore und acht Torvorlagen. In seinen 14 Einsätzen für die "Blues" im Kalenderjahr 2021 gelang ihm nur ein einziger Treffer.

Offen und ehrlich sagte Werner vor kurzem: "Die Zeit, in der ich nicht getroffen habe, war die schlimmste meiner Karriere, weil ich noch nie so viele Chancen verpasst habe." Er sei in seiner Karriere "nie so lange ohne Tor geblieben". Von Ende November bis Mitte Februar wartete Werner zwischenzeitlich auf einen Treffer - für einen Stürmer eine Ewigkeit.