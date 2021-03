FC Bayern und Hoffenheim wussten Bescheid: Hopp-Skandal teils inszeniert?

Nach zwei Spielunterbrechungen stand die Partie sogar ganz vor dem Abbruch und wurde am Ende mit 13 Minuten beendet, in denen sich Bayern den Ball im Standfußball hin- und herschoben. Die Hoffenheimer standen wie versteinert auf der Stelle und ließen dies geschehen. (Das sagte Hopp zum Skandal)

Hopp-Skandal von Vereinen inszeniert?

Diese Frage wirft "das aktuelle sportstudio – die Doku" am Samstagabend auf ("Der Prozess. Wie Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras wurde"). Dort untersuchen die Autoren Jochen Breyer und Jürn Kruse die Vorfälle in Sinsheim.

Hoeneß hatte Kontak mit Hopp

Die Reaktionen der beiden Teams waren also wohl sehr sicher nicht so spontan wie bisher angenommen.

Watzke-Berater: "Ein Schauspiel"

Breyer erklärte dazu in der taz: "Was mich am meisten überrascht hat: Dass vor dem Spiel in Sinsheim offenbar fast alle Bescheid wussten, was passieren würde, die TSG Hoffenheim, der FC Bayern und der DFB."