Joachim Löw verteidigt Video zur Menschenrechts-Aktion der Nationalmannschaft

Das Making-of-Video der Menschenrechts-Aktion der Nationalmannschaft kommt in den sozialen Medien nicht gut an. Joachim Löw reagiert auf die Kritik im Netz.

Auf der Pressekonferenz vor dem kommenden Spiel gegen Rumänien am Sonntag stellte Bundestrainer Joachim Löw zu Beginn von sich aus etwas klar. ( Spielplan der WM-Qualifikation )

Der CHECK24 Doppelpass mit Christoph Daum am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

"Making of" polarisiert das Netz

Die ursprüngliche Geste des DFB-Teams hatte der Nationalmannschaft Lob und Anerkennung eingebracht. Allerdings veröffentlichen die Verantwortlichen im Nachgang ein "Making of" der "Human Rights"-Aktion. ( Kommentar: Dieses Video ruiniert die DFB-Geste )

Das kurze Video schlug in den sozialen Netzwerken große Wellen. Zahlreiche User warfen dem Verband vor, mit dem Clip der eigentlichen Botschaft die Kraft zu rauben und das eigene Image verbessern zu wollen.

Dem Vorwurf einer PR-Aktion widersprach Löw. "Wenn jemand denkt, dass sich unsere Spieler aus Marketing-Gründen vor so einen Karren spannen lassen, dann irrt der sich gewaltig. Unsere Spieler sind interessiert und wissen, was in der Welt passiert. Sie engagieren sich aus Eigeninitiative", betonte er.