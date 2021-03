Amateurfußball: Auch Fußballverband Rheinland bricht Saison ab

Am Samstag verkündete auch der Fußballverband Rheinland mit Sitz in Koblenz, den Spielbetrieb in allen Spiel- und Altersklassen einzustellen. Alle bisher ausgetragenen Begegnungen werden annulliert, Auf- und Absteiger gibt es nicht. Einzig die Pokalwettbewerbe sollen nach Möglichkeit zu Ende gespielt werden.