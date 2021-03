WM-Quali in Rumänien: Goretzka und Sane fraglich, Süle fehlt

Joachim Löw muss im zweiten WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Bukarest gegen Rumänien womöglich auch Leon Goretzka ersetzen. Über den Einsatz des Mittelfeldspielers von Bayern München, der Wadenprobleme hat, kann erst am Spieltag entschieden werden. Als Optionen nannte Löw am Samstag Florian Neuhaus oder Jamal Musiala.