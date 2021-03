Formel 1, Bahrain: Vettel schwach im Training - Verstappen erneut vorne

Das Abschlusstraining der Formel 1 in Bahrain wird für Sebastian Vettel zum Misserfolg. Ein umherfliegendes Teil trifft ihn am Kopf, zudem fährt er zu langsam.

Wie schon am Freitag kam der 33-Jährige mit seinem neuen Aston-Martin-Boliden nicht auf Geschwindigkeit, als 14. lag er mehr als zwei Sekunden hinter Spitzenreiter Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot gewann damit jede der drei Trainingssessions und geht auch als Favorit ins Qualifying (Formel 1: Das Qualifying in Bahrain, Samstag ab 16.00 Uhr im LIVETICKER) .

Allerdings kämpften die Mercedes-Piloten erneut mit der Abstimmung ihrer Boliden, wie am Vortag war in den Kurven ein Übersteuern zu beobachten. Teamkollege Valtteri Bottas wurde Vierter hinter Pierre Gasly im AlphaTauri.

Schumacher überzeugt

Was all das für das weitere Wochenende bedeutet, bleibt abzuwarten: Die Bedingungen am Samstagnachmittag sind nicht mit denen für Qualifying und Rennen zu vergleichen. Die Temperaturen lagen bei 37 Grad, am Abend kühlt es sich deutlich ab, zudem wird für Sonntag ein Temperatursturz erwartet.