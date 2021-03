Formel E: Weitere Rennen in Rom und Valencia

Die Formel E hat ihrem Rennkalender zwei weitere Läufe in Rom (Italien) und Valencia (Spanien) hinzugefügt. Das gaben die Organisatoren am Samstag bekannt. Damit erhöht sich die Anzahl der Rennen in der laufenden Saison auf zehn. In Rom (10. und 11. April), Valencia (24. und 25. April) und Santiago de Chile (5. und 6. Juni) finden jeweils zwei Rennen statt.