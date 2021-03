Horst Heldt sprach mit Markus Gisdol über Entlassung bei Misserfolg

Die Lage beim 1. FC Köln ist angespannt. Horst Heldt will weder sich noch Trainer Markus Gisdol etwas vormachen - und gibt das auch öffentlich zu.

Auch das Duell mit Borussia Dortmund vor der Länderspielpause war für den Coach des Bundesliga-Abstiegskandidaten mal wieder zum Endspiel ausgerufen worden. Doch nicht nur in den Medien wurde die Partie, in der Köln überraschend einen Punkt holte (2:2), als wegweisend betitelt.

"Wenn man erfolgreich sein will, macht es keinen Sinn, sich etwas vor zu machen", sagte der 51-Jährige in der Bild-Zeitung: "Deshalb gab es auch Gespräche, in denen wir die aktuelle Situation klar thematisiert haben. Wir sind offen und ehrlich zueinander."