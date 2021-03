Rudi Völler - Frank Rijkaard: So lief der Spuck-Eklat

Frank Rijkaard (M.) spuckte bei der WM 1990 Rudi Völler (r.) an © Imago

Rudi Völler und Frank Rijkaard sitzen einträchtig im weißen Bademantel an einem Tisch und lächeln für den Werbespot einer Molkerei in die Kamera. "Mit echter Butter bekommen sie jeden an die gemeinsame Tafel", lautet der Slogan. Man hätte auch titeln können: Es ist wieder alles in Butter.

1996 wurde die Versöhnungs-Szene der beiden Kontrahenten für die Öffentlichkeit inszeniert, nachdem es sechs Jahre zuvor, am 24. Juni 1990, bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Italien zum großen Skandal gekommen war.

Was war an jenem denkwürdigen Tag passiert?

Frank Rijkaard spuckt - doch auch Rudi Völler sieht Rot

Im Achtelfinale zwischen den beiden Erzrivalen Deutschland und Niederlande in Mailand foult Rijkaard in der 21. Minute Völler. Schiedsrichter Juan Carlos Loustau zeigt dem Niederländer für das harte Einsteigen die Gelbe Karte - doch dann geht es erst richtig los.

Deutschland gegen Niederlande - es ist das ewige Duell der Emotionen: Die Niederländer knabbern noch immer am WM-Endspiel-Trauma von 1974, auf deutscher Seite ist die Spuck-Attacke gegen Rudi Völler unvergessen. Beim Testspiel in Amsterdam treffen die ewigen Rivalen erneut aufeinander. SPORT1 blickt zurück auf die hitzigen Duelle der Vergangenheit © Getty Images

21. Oktober 1959 in Köln: Kapitän Herbert Erhardt (2.v.r.) führt die deutsche Nationalmannschaft zu einem denkwürdigen Spiel auf das Feld © imago

Stürmer Uwe Seeler (r.) erlegt die Niederlande fast im Alleingang. Drei Treffer steuert "Uns Uwe" (56., 65., 87.) zum 7:0-Kantersieg bei. Es ist der mit Abstand deutlichste Erfolg einer deutschen Mannschaft gegen die Elftal © imago

Der Assistent des damaligen Bundestrainers Sepp Herberger, Helmut Schön (M.), übernimmt die DFB-Auswahl 1964 und führt sie zehn Jahre später zum bis dato denkwürdigsten Duell der beiden Nationen © imago

Anzeige

7. Juli 1974 in München: Beim WM-Finale im eigenen Land gehen die Holländer angeführt von Johann Cruyff als Favorit ins Spiel. Ihr "Voetbal total" begeistert Publikum und Experten. Nach der Führung von Johan Neeskens verwandelt Paul Breitner (2.v.l.) zunächst einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich (25.) © imago

Das wohl berühmteste Müller-Tor besiegelt danach aber den 2:1-Endstand gegen die Niederlande © imago

Nach dem Finalsieg reckt Kapitän Franz Beckenbauer den WM-Pokal stolz in den Himmel seiner Heimatstadt München © imago

18. Juni 1978 in Cordoba: In der zweiten Gruppenphase kommt es für die DFB-Elf bei der Weltmeisterschaft in Argentinien zum erneuten Aufeinandertreffen mit den Niederlanden. Nach Rüdiger Abramcziks Führung und dem zwischenzeitlichen Ausgleich bringt Dieter Müller (M.) das deutsche Team erneut in Front (70.) © imago

Anzeige

Am Ende heißt es 2:2. Nach der folgenden 2:3-Blamage gegen Österrreich muss die DFB-Auswahl unter Leitung von Helmut Schön die Koffer packen. Die Niederlande mit Kapitän Ruud Krol (l.) unterliegen erst im Finale Argentinien mit 1:3 nach Verlängerung © imago

14. Juni 1980 in Neapel: Schon bei der Europameisterschaft 1980 kommt es zu einem Wiedersehen der Erzrivalen. Beim deutschen 3:2-Sieg erzielt Stürmer Klaus Allofs (r.) alle drei Tore (20., 60., 66.). Die DFB-Elf unter Jupp Derwall bezwingt Belgien im Finale mit 2:1 und wird zum zweiten Mal Europameister © imago

21. Juni 1988 in Hamburg: Beim EM-Halbfinale in Deutschland gießt Oranje-Kapitän Ruud Gullit (r.) bereits vor der Partie Öl ins Feuer und brüllt: "Wir fressen sie auf!" © imago

Lothar Matthäus erzielt in der 25. Minute per Foulelfmeter die Führung, doch es reicht nicht © imago

Anzeige

Die Holländer lassen ihren Worten Taten folgen und kämpfen das DFB-Team mit allen Mitteln nieder © imago

Nach Ronald Koemans Ausgleich (74.) sorgt Marco van Basten (2.v.r.) in der 89. Minute für das deutsche Aus bei der Heim-EM. Im Anschluss an das Spiel sorgt Koeman für einen Eklat, als er sich mit dem Trikot von Olaf Thon den Hintern abwischt. Später wird die Niederlande durch ein 2:0 im Endspiel gegen die UdSSR erstmals Europameister © Getty Images

24. Juni 1990 in Mailand: Und wieder sorgt ein Holländer für Kopfschütteln. In der 22. Minute des WM-Achtelfinales spuckt Frank Rijkaard dem deutschen Stürmer Rudi Völler (2.v.r) in Nacken und Haare © Getty Images

"Tante Käthe" zeigt dem Unparteiischen Juan Loustau noch an, wo er getroffen wurde © imago

Anzeige

Doch der Argentinier schickt nach dem Tumult, den beide Spieler auslösen, sowohl Täter Rijkaard als auch Opfer Völler noch in der 22. Minute mit Rot vom Platz © Getty Images

Fußball gespielt wird anschließend auch noch: Nach Jürgen Klinsmanns Treffer in der 51. Minute baut Andy Brehme die Führung auf 2:0 aus (85.). Koemans Anschlusstreffer in der 89. Minute ist lediglich Ergebniskosmetik © Getty Images

Deutschland zieht ins Viertelfinale ein und wird nach dem 1:0-Sieg über Argentinien zum bisher letzten Mal Weltmeister © Getty Images

18. Juni 1992 in Göteborg: In der Gruppenphase der EM-Endrunde spielt die Oranje-Elf die Mannschaft von Berti Vogts teilweise an die Wand. Jürgen Klinsmann (M.) verkürzt nach Toren von Frank Rijkard und Rob Witschge zum zwischenzeitlichen 1:2 (54.) © imago

Anzeige

Dennis Bergkamp (l.) besiegelt mit dem 3:1 (72.) aber den Knockout. Die DFB-Auswahl erreicht dennoch das Finale, unterliegt allerdings Dänemark mit 0:2 © imago

Der 23. Februar 2000 bleibt Zoltan Sebescen in bitterer Erinnerung: Unter Teamchef Erich Ribbeck debütiert der damals 24-Jährige ausgerechnet gegen die Niederlande. Doch seine Nationalmannschafts-Karriere dauert nur 45 Minuten. Nach Fehlern bei beiden Gegentreffern wird Sebescen zur Halbzeit ausgewechselt und nie wieder ins DFB-Team berufen. Deutschland ist mit der 1:2-Niederlage noch gut bedient © Getty Images

15. Juni 2004 in Porto: Im Gruppenspiel der EM-Endrunde in Portugal trifft eine fußballerisch schwache deutsche Elf im bislang letzten Pflichtspiel auf die Niederlande. Torsten Frings (2.v.r.) erzielt in der 30.Minute zwar den Führungstreffer für den DFB, ? © Getty Images

?Ruud van Nistelrooy sorgt in der 81. Minute aber für den 1:1-Endstand. Deutschland scheidet später verdient in der Gruppenphase aus, die Niederlande scheitern erst im Halbfinale an Gastgeber Portugal © Getty Images

Anzeige

15. November 2011 in Hamburg: In einem Freundschaftsspiel überrennt die deutsche Mannschaft den Nachbarn aus dem Westen förmlich. Nach Traumtoren von Thomas Müller, Miroslav Klose und Mesut Özil wird Oranje mit 3:0 nach Hause geschickt © Getty Images

Bei der EM 2012 gibt es für Oranje erneut nichts zu holen. Mario Gomez markiert gegen den Erzrivalen seine EM-Tore zwei und drei und ist damit Garant für den 2:1-Sieg des DFB-Teams. Vor allem mit dem 1:0, vor dem Gomez einen Schweinsteiger Pass per Sohle in der Drehung mitnimmt, gibt der Bayern-Stürmer die passende Antwort auf die vorherige TV-Kritik von Mehmet Scholl © Getty Images