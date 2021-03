Nico Hülkenberg hofft auf Stammcockpit 2022 und spricht über Mick Schumacher

Vor Debüt: Schumacher-Hype in der Formel 1

Für Nico Hülkenberg sind die Jobs als Ersatzfahrer bei Aston Martin und Mercedes so etwas wie der Fuß in der Tür der Formel 1.

Nico Hülkenberg hat in der kommenden Saison gleich zwei Jobs: Ersatzfahrer und TV-Experte.

Der WM-Siebte von 2018 will als Ersatzfahrer bei Aston Martin und Mercedes den Fuß in der Tür der Formel 1 behalten.

Hülkenberg könnte Vettel und Hamilton vertreten

Der 33-Jährige geht bei Sebastian Vettels Team Aston Martin als Ersatzpilot in die Saison. Für Mercedes könnte er zudem einspringen, wenn die eigentlichen Reserve-Fahrer des Teams, Stoffel Vandoorne und Nyck de Vries, in der Formel E aktiv sind. Er könnte also auch Weltmeister Louis Hamilton vertreten.