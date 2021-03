Formel 2: Beckmann auf dem Podest, auch Zendeli mit gutem Debüt

Der 20-Jährige vom Charouz-Team eroberte am Samstag im ersten Sprintrennen beim Saisonauftakt in Bahrain den dritten Platz. Schneller waren nur die beiden Red-Bull-Junioren Liam Lawson (Neuseeland/Hitech) und Jehan Daruvala (Indien/Carlin).

Lirim Zendeli (Bochum/MP Motorsport) wurde in seinem ersten Formel-2-Rennen Neunter, aufgrund der Reverse-Grid-Regelung sicherte er sich damit Startplatz zwei für den zweiten Sprint am Samstagabend (17.40 Uhr). Am Sonntag (11.50 Uhr) folgt in Bahrain dann noch das längere Hauptrennen.