Skispringen: Teamwettbewerb abgebrochen - Trainer wütend auf Jury

Wegen turbulenter Windverhältnisse wird der Teamwettbewerb der Skiflieger in Planica abgebrochen. Die deutschen und norwegischen Trainer hadern mit der Jury.

Zwei Tage ist es her, da stürzte der Norweger Daniel Andre Tande beim Skifliegen in Planica schwer und musste reanimiert werden.

Am Samstag geriet der Teamwettbewerb im Angesicht des schweren Sturzes zur Farce. Turbulente Winde machten einen sicheren und fairen Wettkampf unmöglich - und doch dauerte es lange, ehe der ständig von Pausen unterbrochene Wettkampf von der Jury noch im ersten Durchgang abgebrochen wurde.

Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits das deutsche und das norwegische Team angekündigt, ihre Sportler in keinem Fall mehr von der Schanze springen zu lassen, auch wenn der Wettbewerb fortgesetzt werden sollte.

"Die Entscheidung für Deutschland ist gefallen, dass wir bei diesem Wind nicht mehr springen werden. Es ist zu gefährlich, es wechselt so schnell. Wir wollen kein Risiko mehr eingehen", erklärte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF. Der Wind sei demnach unberechenbar, böig und für die Springer extrem gefährlich. Zudem hätten diese "natürlich auch noch den Sturz von Tande in den Knochen".

Stöckl versteht Jury nicht

Ganze 21 Springer kämpften sich in Durchgang eins die Schanze hinunter, sehr zum Unverständnis von Horngacher. Die Athleten würden deutlich zu lange oben stehen und "das Gefühl in den Beinen verlieren", beklagte er in Richtung Jury.