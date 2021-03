Anzeige

Wayne Rooney bei Derby County: Bilanz nach zwei Monaten Trainer und Manager Rooneys beeindruckende Bilanz

Rooney-Sohn unterschreibt bei United

L. von Hoyer

Wayne Rooney ist nun seit rund zehn Wochen Trainer von Derby County. Der ehemalige Top-Stürmer hat viel erlebt und kann eine beeindruckende Bilanz vorweisen.

Was Wayne Rooney in rund zehn Wochen Amtszeit bei Derby County erlebt hat, das widerfährt den meisten Trainern wohl in einem Jahrzehnt.

Am 15. Januar hatte der Rekordtorschütze Englands den Klub in der zweitklassigen Championship endgültig übernommen. Zuvor hatte er die Rams (Widder) bereits zwei Monate lang als Interimscoach betreut - und zwar während er gleichzeitig noch auf dem Platz stand.

Anzeige

Rooney hatte also den Spielertrainer gegeben, wie man ihn normalerweise höchstens noch in der Kreisliga sieht.

Er wird allerdings schnell gemerkt haben, dass er für solch eine Doppelbelastung nun wirklich nicht genug Zeit hat. Am 25. November 2020 absolvierte er daher sein letztes Spiel als Fußballprofi - das stille Ende einer beeindruckenden Karriere. Am 15. Januar erfolgte das offizielle Karriereende - ebenfalls still.

Wayne Rooney im Trikot von Derby County im letzten Spiel seiner Karriere

Denn Zeit auf diese zurückzublicken hatte er nicht, im Gegenteil. Und irgendwie ging dieses Karriereende von einem der größten Fußballer, den England je hervorgebracht hat, im Chaos von Derby County unter.

Rooney bringt Derby sportlich wieder in die Spur

Der 35-Jährige ist nun für einen Klub verantwortlich, der seinen Spielern im Dezember nicht einmal pünktlich das Gehalt zahlen konnte. Rooney erlebte in seiner kurzen Amtszeit, wie der Klub in der Corona-Pandemie an seine Existenzgrenze geriet und wie eine Übernahme der Derventio Holdings scheiterte.

Eigentlich sind das genug Probleme, doch Rooney befindet sich zu allem Überfluss auch noch im rauen Abstiegskampf der Championship. Es ist allerdings Licht am Ende des Tunnels zu sehen - auch dank dem neuen Coach.

Denn seit Rooney zum Nachfolger von Phillip Cocu ernannt wurde, geht es steil bergauf. In 18 Partien haben die Widder beeindruckende 31 Punkte geholt und die Abstiegsränge verlassen. Bei der Entlassung des Niederländers war Derby abgeschlagen Letzter der Liga mit 24 Teams gewesen.

Auf der Insel sind sich Fußball-Fans und -Experten auch deswegen einig, dass ein Klassenerhalt eine Meisterleistung von Rooney wäre - vor allem bei all den Nebengeräuschen.

Anzeige

Rooney gibt starke Figur ab - ist aber noch unerfahren

Fünf Punkte trennen den Klub derzeit von der Abstiegszone. Es gibt allerdings noch ein anderes Problem, welches Rooney aus sportlicher Sicht permanent im Hinterkopf haben wird.

Über dem Klub schwebt nämlich noch ein Prozess der englischen Fußballliga EFL. Ein Gremium untersuchte die Art und Weise, wie Derby die Werte der eigenen Spieler gemessen hat. In dem Prozess droht dem Klub Punktabzug, welcher über einen Abstieg entscheiden könnte.

Zunächst wurden die Rams zwar freigesprochen, es läuft allerdings noch die Berufung. Rooney gab sich bei diesem Thema in der Öffentlichkeit stark und klar in seinen Aussagen. Das gilt auch für sein Amt als Trainer, man merkt dem früheren Weltklasse-Stürmer an, dass er schon fast sein komplettes Leben in der Öffentlichkeit gestanden hat.

Das ist ein großer Vorteil von Rooney. Er ist selbstbewusst und zieht viel der Aufmerksamkeit auf sich, um seinem Team mehr Konzentration auf das Wesentliche zu ermöglichen.

Oftmals zeigt sich allerdings auch noch Rooneys Unerfahrenheit als Trainer. Er fällt oft durch widersprüchliche Aussagen auf - sagte über seinen Stürmer Martyn Waghorn beispielsweise, dass dieser zuletzt überragend trainiere, um ihn wegen seines Verhaltens aus dem Kader zu streichen. Bei weitem nicht der einzige Widerspruch, den viele Medien und Fußballfans in England bemängeln.

Lampard, Gerrard und Co. haben es leichter

Bei dieser Kritik darf man allerdings nicht vergessen, dass wohl kaum ein ehemalige Profifußballer bei seiner ersten Trainerstation derart viele Aufgaben auf einmal stemmen muss.

Wenn man Rooney mit seiner "Goldenen Generation" der Three Lions vergleicht, dann wird dies deutlich: Steven Gerrard hatte zunächst im Nachwuchsbereich des FC Liverpool trainiert, um dann zu den Glasgow Rangers, einem funktionierenden Klub zu wechseln. John Terry gehört im zweiten Glied zum Trainerstab von Aston Villa.

Anzeige

Jude Bellingham von Birmingham City steht dank einer Klausel in Höhe von rund 35 Millionen Euro vor einem Transfer zum BVB. Dadurch würde er einer der teuersten U19-Jährigen werden © Getty Images SPORT1 präsentiert die teuersten Teenie-Transfers der Fußball-Geschichte © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago PLATZ 25: EZEQUIEL BARCO - Für gut zwölf Millionen Euro wechselte der Argentinier im Januar 2018 von Indenpendiente zu Atlanta United. Damit ist er der teuerste 18-Jährige, der nicht nach Europa transferiert wurde © Getty Images PLATZ 23: LUCAS OCAMPOS - 13 Millionen Euro überwies der damalige französische Zweitligist AS Monaco für Ocampos an River Plate. Es ist die höchste Summe, die je ein Zweitligist für einen 18-Jährigen bezahlt hat. Ocampos spielt mittlerweile beim FC Sevilla © Getty Images Anzeige PLATZ 23: BRUMA - Mit 18 Jahren wechselte der Portugiese 2013 für 13 Millionen Euro von Sporting Lissabon zu Galatasaray Istanbul. 2019 folgte der Transfer von RB Leipzig zu PSV Eindhoven © Getty Images PLATZ 22: ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN - Der Liverpool-Star unterschrieb als 17-Jähriger beim FC Arsenal. Die Gunners überwiesen dafür im Jahr 2011 13,8 Millionen Euro an den FC Southampton © Getty Images PLATZ 19: DIEGO LAINEZ - Für 14 Millionen Euro wechselte das mexikanische Offensivtalent im Winter 2019 von CF America zu Betis Sevilla. Zum Zeitpunkt des Wechsels war er 18 Jahre alt © Getty Images PLATZ 19: SEBASTIEN FREY - 1998 ging er für 14 Millionen Euro von AS Cannes zu Inter Mailand und ist bis heute der teuerste 18 Jahre alte Torwart aller Zeiten. 2015 beendete Frey seine Karriere © Getty Images Anzeige PLATZ 19: VALERI BOJINOV - Der Bulgare galt 2004 als eines der größten Talente des Globus, sodass sich der AC Florenz für 14 Millionen die Dienste des damals 18 Jahre alten Stürmers von UC Lecce sicherte. Über Stationen in der Heimat landete Bojinov nun wieder bei Delfino Pescara.(Serie B) © Getty Images PLATZ 18: GARETH BALE - Auch für den walisischen Superstar wurde schon früh sehr viel Geld überwiesen. Bale wechselte 2007 als 17-Jähriger für 14,7 Millionen Euro vom FC Southampton zu Tottenham Hotspur. Etwa das Siebenfache strichen die Spurs sechs Jahre später ein, als der Linksfuß für 101 Millionen Euro zu Real Madrid ging © Getty Images PLATZ 17: ROMELU LUKAKU - 15 Millionen Euro ließ sich der FC Chelsea 2011 das belgische Juwel, damals 18 Jahre alt, kosten. Im Sommer 2019 unterschrieb Lukaku für eine Ablöse in Höhe von 65 Millionen Euro bei Inter Mailand © Getty Images PLATZ 16 STEPHAN EL SHAARAWY - Der italienische Flügelstürmer wechselte 2011 als 18-Jähriger für 15,5 Millionen Euro vom FC Genua zum AC Mailand. Nach zahlreichen Leihgeschäften führte ihn sein Weg 2019 von AS Rom zu Shanghai Greenland Shenhua © Getty Images Anzeige PLATZ 15: PAULINHO - Für den letzten Mega-Transfer eines Teenagers in die Bundesliga sorgte Bayer Leverkusen, als die Werkself im Sommer 2018 den 18-jährigen Paulinho für 18,5 Millionen Euro von Vasco da Gama verpflichtete © Getty Images PLATZ 14: CRISTIANO RONALDO - Ein 19-Millionen-Euro-Schnäppchen angelte sich Manchester United 2003, als der damals 18-jährige Ronaldo von Sporting Lissabon zu den Red Devils wechselte. Sechs Jahre später zahlte Real Madrid das knapp Fünffache (94 Millionen Euro), Juventus 2018 gar noch mehr © Getty Images PLATZ 13: WILLEM GEUBBELS - Für 20 Millionen Euro wechselte Geubbels in diesem Sommer als 16-Jähriger innerhalb der Ligue 1 von Olympique Lyon zur AS Monaco © Getty Images PLATZ 12: PIETRO PELLEGRI - Sogar noch teurer war der Sohn von Genua-Boss Marco Pellegri. 21 Millionen Euro überwiesen die Monegassen im vergangenen Winter für den damals 16-Jährigen an den FC Genua © Getty Images Anzeige PLATZ 11: SERGIO AGÜERO - 21,7 Millionen Euro ließ sich Atlético Madrid 2006 den damals 17 Jahre alten Stürmer kosten. Für knapp die doppelte Summe wechselte der ehemalige Schwiegersohn von Diego Maradona fünf Jahre später zu Manchester City © Getty Images PLATZ 10: ALEXANDRE PATO - Mit einer Ablösesumme von 24 Millionen Euro liegt Pato auf Rang zehn. Diesen Betrag überwies der AC Mailand 2007 für den damals 17-Jährigen an Internacional Porto Alegre. Nach seinem China-Abenteuer spielt er nun für den FC São Paolo © Getty Images PLATZ 9: ANTONIO CASSANO - Stolze 28,5 Millionen Euro legte AS Rom 2001 für den damals 18-Jährigen auf den Tisch. Im Oktober 2018 beendete Cassano seine Karriere © Getty Images PLATZ 7: WLLIAM SALIBA - 2019 sicherte sich der FC Arsenal die Dienste des 18 Jahre jungen Franzosen. Allerdings darf der Innenverteidiger die aktuelle Saison leihweise bei seinem Jugendklub St. Étienne weiterreifen © Getty Images Anzeige PLATZ 7 REINIER JESUS - Einen Tag nach Reiniers 18. Geburtstag verkündete Real Madrid den Transfer des Mittelfeldspielers. Die Höhe der Ausstiegsklausel belief sich auf 30 Millionen Euro. Diese Summe floss im Januar 2020 an Flamengo © Getty Images PLATZ 6: ALESSANDRO BASTONI - Bereits 2017 warb Inter Mailand den damals 18-Jährigen für 31,1 Millionen Euro von Atalanta Bergamo ab. Nach Leihen zu seinem Jugendverein und nach Parma gehört er seit dieser Saison zum Stammpersonal Inters © Getty Images PLATZ 5: RENATO SANCHES - Es war der Transfer-Coup des Sommer 2016, als der FC Bayern den 18 Jahre alten frischgebackenen Europameister für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon verpflichtete. Jude Bellingham würde preislich auf gleicher Höhe mit dem heutigen Lille-Profi liegen © Getty Images PLATZ 4: WAYNE ROONEY - 37 Millionen Euro überwies Manchester United für den 18-jährigen 2004 an den FC Everton. Nach 13 erfolgreichen Jahren bei United kehrte Rooney ablösefrei nach Everton zurück. Seit Anfang des Jahres ist er Spielertrainer bei Derby County © Getty Images Anzeige PLATZ 3: LUKE SHAW - Die Top 3 läutet Shaw ein. Der englische Nationalspieler wechselte 2014 im Alter von 18 Jahren für 37,5 Millionen Euro vom FC Southampton zu Manchester United © Getty Images PLATZ 2: RODRYGO - Rodrygos Wechsel vom FC Santos zu Real Madrid liegt auf Rang zwei. Der damals 18-jährige Brasilianer wechselte im Sommer 2019 für 45 Millionen Euro aus seiner Heimat in die spanische Hauptstadt © Getty Images PLATZ 1: VINICIUS JUNIOR - Nochmal deutlich mehr Geld legten die Königlichen im Sommer 2018 für den 18-jährigen Brasilianer Vinicius Junior von Flamengo hin. Mit 61 Millionen Euro liegt er deutlich an der Spitze © Getty Images

Und Frank Lampard hatte zunächst als TV-Experte gearbeitet, eher er zu einem Vorgänger von Rooney bei Derby County wurde. Als sich für ihn die Chance bei Ex-Klub FC Chelsea ergab, da zögerte Lampard nicht lange. Mittlerweile ist er bei den Blues allerdings gescheitert und entlassen worden.

Rooney spricht viel mit Sir Alex Ferguson

Rooney beweist derzeit, dass mit ihm langfristig als Coach zu rechnen sein wird. Er ist fast komplett auf sich alleine gestellt, bei einem chaotischen Klub, bei dem er alle Probleme und das Team von seinem erfolglosen Vorgänger geerbt hat. Gleiches gilt für den Trainerstab rund um Co-Trainer Shay Given.

Rooney hat sich sein Umfeld also nicht ausgesucht, wie es bei Trainern sonst üblich ist. Trotzdem beißt er sich durch - wohl auch dank Sir Alex Ferguson. Rooney telefoniert viel mit dem legendären Trainer und Manager von Manchester United.

Von 2004 bis 2017 hat Rooney bei den Red Devils die erfolgreichsten Jahre seiner Karriere erlebt, sich zum Top-Torschützen der englischen Nationalmannschaft entwickelt. Mit United gewann er fünf Mal die Premier League, den FA Cup, die Champions League und die Europa League.