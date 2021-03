Boxen: Oscar De la Hoya gibt nach 13 Jahren Pause Comeback im Ring

Oscar De La Hoya will wieder in den Ring steigen © Imago

Überraschende Ankündigung aus der Welt des Boxens. Der frühere Superstar Oscar De la Hoya erklärt, dass er nach 13 Jahren wieder in den Ring steigen will.

Sensation in der Box-Welt!

Der frühere Superstar Oscar De la Hoya hat angekündigt, aus dem sportlichen Ruhestand zurückkehren zu wollen. Nach 13 Jahren will der inzwischen 48-Jährige wieder in den Ring steigen, das bestätigte er auf einer Pressekonferenz des Promoters Triller Fight Club in Las Vegas.