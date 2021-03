Weiterhin muskuläre Probleme: DFB-Team in Rumänien ohne Süle

Die deutsche Nationalmannschaft muss auch im zweiten WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Rumänien auf Niklas Süle verzichten.

Die deutsche Nationalmannschaft muss auch im zweiten WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Rumänien auf Niklas Süle verzichten. Der Innenverteidiger des deutschen Rekordmeisters Bayern München reiste aufgrund seiner muskulären Probleme am Samstag nicht mit nach Bukarest. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.