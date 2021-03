WWE SmackDown: Daniel Bryan entert Mania-Match, Edge flippt aus

Edge steigerte sich so in seine Wut hinein, dass er behauptete, dass Bryan seine Chance trotz allem schlicht nicht verdient hätte, worauf es zum Handgemenge kam - und Edge Bryan schließlich mit einem Stuhl attackierte.

Edge lässt Wut nicht nur an Daniel Bryan aus

Am Ende der Show verkündete Pearce dann seine Entscheidung: Reigns, Edge und Bryan begegnen sich am zweiten WrestleMania-Abend in einem Triple Threat Match um den Titel - was dann sowohl Reigns als auch Edge erzürnte, die zuvor noch versucht hatten, Strippen in die andere Richtung zu ziehen.