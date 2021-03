Formel 1, GP von Bahrain: Valtteri Bottas hält Mercedes für unfahrbar

Schumacher startet in die Formel 1: "Man muss auf Ausreißer hoffen!"

Nach den beiden Trainings vor dem Formel-1-Start in Bahrain fällt Valtteri Bottas ein vernichtendes Urteil über den Mercedes-Boliden. Das Auto sei "unfahrbar".

Kurz vor dem Saisonstart der Formel 1 in Bahrain hat ausgerechnet Weltmeister Mercedes mit einigen Problemen zu kämpfen. (Formel 1: Das Qualifying am Samstag, ab 16.00 Uhr im LIVETICKER)

Bei den beiden Trainings vor dem Qualifying am Samstag ging vieles schief , am Ende fuhr weder Lewis Hamilton noch Valtteri Bottas die schnellste Zeit. Schlimmer noch: Für Hamilton reichte es lediglich zu Platz vier (1. Training) und drei (2. Training).

Bottas mit Kritik am eigenen Mercedes

Was ist also los mit dem Weltmeister-Team, das schon bei den Tests an gleicher Stelle ungewohnte Schwächen offenbarten? (Mercedes zeigt Unterboden-Trick)