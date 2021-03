Skispringen: Daniel Tande litt vor Horrorsturz - Krankheit & Bruder-Suizid

Tande, seither in der Trauma-Abteilung im Universitätsklinikum Ljubljana medizinisch versorgt, sprang dem Schicksal - um im Bild zu bleiben - also buchstäblich noch einmal von der Schippe. Wieder mal.

Horrorsturz nicht der erste Tande-Schicksalsschlag

Ernährung durch einen Schlauch

Tandes Immunsystem spielte verrückt, griff die eigenen Zellen an. "Die Wahrscheinlichkeit am Stevens-Johnson-Syndrom zu erkranken ist geringer, als im Lotto zu gewinnen. Das ist meine Art von Glück", sagte er damals sarkastisch der norwegischen Nachrichtenagentur NTB .

Zwei Wochen musste der Norweger im Krankenhaus bleiben, dabei kamen auch immer wieder Gedanken an ein Karriereende auf: "Wäre ich nicht so schnell ins Krankenhaus gekommen, hätten sich die Blasen über die Haut ausgebreitet. Mir wurde gesagt, dass die Sterblichkeitsrate bei 30 Prozent liegt, wenn die Bläschen mehr als zehn Prozent des Körpers bedecken."

Tande-Bruder nimmt sich das Leben

Tränen in der Stunde des WM-Triumphs

Als Tande, der trotz seiner Profession unter Höhenangst leidet, bei der Skiflug-WM 2018 triumphierte, übermannten ihn die Erinnerungen. "Ich habe in der Kabine gesessen und geweint", so Tande: "Mein erster Gedanke war, dass ich wünschte, er (sein verstorbener Bruder, Anm. d. Red.) hätte dort sein können."

"Wir sind wie eine kleine Familie, wir reisen so viel zusammen. Dann so einen Sturz zu sehen mit all der damit verbundenen Dramatik, das ist erschütternd", erklärte Norwegens Sportchef Clas Brede Braathen. Und TV-Experte Anders Jacobsen, Tourneesieger von 2007, ergänzte: "Wir denken an seine Mutter und seine Freundin."