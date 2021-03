HBL-Bosse reagieren entrüstet auf Jicha-Aussagen

Schwenker: "Wünsche mir mehr Konstruktivität"

Der frühere THW-Manager will die Belastung für die Spieler in Kiel wie auch Bohmann keinesfalls kleinreden. Doch in der Vergangenheit, rechnete Schwenker mit Blick auf das Jahr vor der Pandemie vor, habe es insgesamt keinesfalls weniger Spiele für die Klubs gegeben. Es sei festzustellen, "dass im Vergleich zur Saison 18/19, der THW zum heutigen Stand acht Spiele weniger in der Liga, drei Spiele weniger im Pokal und die deutschen Nationalspieler in Kiel zehn Spiele weniger bei der WM gespielt haben", so Schwenker: "Die sogenannte Terminhatz ist in den vorherigen Saisons größer gewesen, als in der laufenden Saison."