LEC Spring Split Playoffs: Fnatic gegen SK Gaming - Vorschau

So teasert die LEC die anstehenden Partien der Spring Split Playoffs in Europas höchster League-of-Legends-Liga an. Die sechs besten Teams der Liga haben sich für die Endrunde qualifiziert, manche souverän, manche mit etwas Glück.

Bereits das erste Match zwischen Fnatic und SK Gaming bietet einiges an Zündstoff. Gerade Fnatic, das sich seit dem Abgang von Martin "Rekkles" Larsson in der Sinnkrise befindet, ist beinahe schon zum Siegen verdammt. Aber auch SK, dass sich mit Ach und Krach in die Playoffs schleppte und erst am Ende des Tages aufgrund besserer Statistiken gegenüber Misfits Gaming qualifizierte, möchte alles daran setzen, in diesem Duell als Sieger hervorzugehen.