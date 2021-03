Das Mobile-Mega-Event: ESL präsentiert Mobile Open 2021

Die ESL Mobile Open wird das größte Mobile-Event des eSports 2021. Mit dabei sind u. a. Wild Rift, Legends of Runeterra, PUBG Mobile und Clash Royale - alle Infos dazu.

Die ESL Mobile Open expandiert und wird dieses Jahr ganze sieben Mobile-Titel abdecken. Turniere finden in Nordamerika, Europa, dem Mittleren Osten und der SEA-Region statt. Die gespielten Titel werden LoL: Wild Rift, Legends of Runeterra, Asphalt 9: Legends, PUBG Mobile, Brawl Stars, Clash of Clans und Clash Royale sein.