Althaus in Russland Zwölfte - Kramer siegt erneut

Die deutschen Skispringerinnen um die Olympiazweite Katharina Althaus (Oberstdorf) haben auch im ersten Springen beim Weltcup-Finale in Russland den ersten Podestplatz der Saison verpasst. Bei der Blue Bird Tour in Tschaikowski war Althaus am Freitag als Zwölfte die beste Springerin im Team des scheidenden Bundestrainers Andreas Bauer.