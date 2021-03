FC Bayern: Kommt Lucas Vázquez von Real Madrid? Das sagt Miguel Gutierrez

Die as berichtete unter der Woche, dass der deutsche Rekordmeister bereits in Verhandlungen mit Lucas Vázquez ist.

Vázquez wartet auf Real-Angebot

Für Bayern könnte sich also die Chance auf eine ablösefreie Verstärkung bieten. Auf der Rechtsverteidigerposition haben die Bayern durchaus Bedarf. Benjamin Pavard spielt eine durchwachsene Saison, sein Backup Bouna Sarr wird von Coach Hansi Flick weitgehend missachtet und ist in der Rangliste hinter Innenverteidiger Niklas Süle.

"Die as spekuliert natürlich oft - gerade bei Real Madrid", ordnet der Fachmann ein.

Hat Vázquez die Qualität für den Bayern?

Er fügt an: "Er ist eigentlich nur Ergänzungsspieler bei Real. In dieser Saison hat er mehr gespielt – vor allem als Rechtsverteidiger. Aber das hat er nur aufgrund der Verletzungen von Dani Carvajal. Von daher denke ich, dass er nicht der Spieler ist, der die Qualität bei Bayern verbessert", sagt der ehemalige Bundesliga-Experte für Canal Plus.