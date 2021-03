Abstimmen und Matchworn-Trikot abstauben

Man of the Match - die Bayerische © undefined

Am Dienstag, den 30. März 2021 trifft der TSV 1860 München im Toto-Pokal-Finale der Qualifikation um den Einzug in das Viertelfinale auf Türkgücü München. Spielbeginn ist um 20:30 Uhr im Grünwalder Stadion.

Nach Anpfiff der Final-Begegnung wird das Voting zum „Man of the Match“ freigeschaltet und aus beiden Mannschaften kann während des Spiels der beste Akteur gewählt werden.

Mit der Teilnahme am Voting landet man automatisch im Lostopf für das Gewinnspiel und hat die Chance auf ein Matchworn-Trikot des „Man of the Match“, sofern man seine Stimme dem Spieler gegeben hat, der das Rennen um den Spieler des Spiels am Ende für sich entscheiden konnte.