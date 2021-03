Hockey-EM: Deutschland bestreitet Eröffnungsspiel gegen Wales

Die deutschen Hockey-Männer werden das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft in den Niederlanden (4. bis 13. Juni) bestreiten.

Die deutschen Hockey-Männer werden das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft in den Niederlanden (4. bis 13. Juni) bestreiten. Wie der Europäische Hockeyverband (EHF) am Freitag mitteilte, trifft das Team von Bundestrainer Kais al Saadi zum Auftakt auf Wales. Die DHB-Auswahl spielt in der Gruppenphase außerdem gegen Gastgeber Niederlande und Frankreich.