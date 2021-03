Frappart und Monsul erste Schiedsrichterinnen für WM-Qualifikation

Frappart ist für die Begegnung der Niederlande mit Lettland am Samstag (18.00 Uhr/DAZN) als Spielleiterin eingeteilt, Monsul wird am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) die Partie zwischen Österreich und den Färöern leiten. Das gab die FIFA bekannt.

"Auch wenn sie schon einige wichtige Spiele in Männer-Wettbewerben absolviert haben, ist es etwas Besonderes, ein WM-Qualifikationsspiel zu pfeifen. In den vergangenen Jahren haben sie schwer an sich gearbeitet und diese Ansetzungen sind die Anerkennung dafür, dass sie ihren Job gut gemacht haben", sagte Pierluigi Collina, Chef der FIFA-Schiedsrichterkommission.