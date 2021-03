U21-EM: Deutschland - Niederlande live im TV, Stream, Ticker

Die deutsche U21 geht mit zwei Veränderungen in der Startelf in den Kracher gegen die Niederlande. Es kommt zu einem brisanten Wiedersehen.

"Es gab da diesen Vorfall, der an Rijkaard und Völler erinnerte", sagt DFB-Trainer Stefan Kuntz vor dem Gruppenspiel- und ruft damit einen Eklat in Erinnerung, der an diesem Samstagabend weiterhin präsent ist: Vier Spieler, die daran beteiligt waren, sehen sich nun wieder und beginnen in dem Kracher sogar.