Südwestdeutscher und Saarländischer Fußballverband brechen Saison ab

Sowohl der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) als auch der Saarländische Fußballverband (SFV) entschieden sich am Freitag für einen Saisonabbruch. Die noch nicht einmal zur Hälfte durchgeführte Spielzeit 2020/21 bleibt somit in beiden Regionen ohne Wertung, Auf- und Absteiger gibt es nicht.

Aufgrund der Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April und der weiter nicht gegebenen Möglichkeit für Mannschaftstraining könne bis zum 30. Juni nicht einmal die Hinrunde ordnungsgemäß zu Ende geführt werden, begründeten die Verbände ihre Entscheidung. Zuvor hatten bereits die Landesverbände in Hamburg und Schleswig Holstein sowie die Regionalliga Nordost die Spielzeit vorzeitig abgebrochen.

Der Bayerische Fußballverband (BFV) hofft derweil immer noch, seine aufgeschobenen Saison 2019/20 zu beenden. "Mit flächendeckenden und regelmäßigen Tests, aber auch mit der Immunisierung der Bevölkerung, die endlich in die Gänge kommen müssen, sehen die Verantwortlichen des BFV auch weiterhin berechtigte Chancen" die Spielzeit bis zum 30. Juni zu beenden, heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag. Entscheidend hierfür sei, welche Lockerungen ab dem 13. April in Kraft treten.