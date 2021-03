München-Manager Winkler: DEL in Corona-Saison "schneller und intensiver"

Dass die K.o.-Runde wegen der Terminenge nur im "Best-of-three"-Modus gespielt wird, nimmt Winkler professionell hin: "Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass wir in dieser Situation privilegiert sind und das machen dürfen, was wir gerne tun. Aber natürlich sind längere Serien fairer. In diese Karotte müssen wir jetzt aber beißen."

Normalerweise werden die Play-offs ab dem Viertelfinale in maximal sieben Spielen ausgetragen. Wegen der zweimaligen Verschiebung des Saisonstarts aufgrund der Corona-Pandemie endet die Hauptrunde erst am 18. April. Weil die WM in Lettland am 21. Mai beginnt und wegen Corona Quarantäneregeln zu beachten sind, musste die K.o.-Runde verkürzt werden.